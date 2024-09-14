Чи очікувати стрибка курсу долара: прогноз економіста

Під час війни у будь-якій державі завжди відбувається девальвація її національної валюти.

Чи сягне долар ціни 50 гривень, залежатиме від ситуації на фронті. Тому неможливо передбачити, коли це станеться і чи станеться взагалі.

Про це розповів доктор соціальної економіки, економіст Зіновій Свереда в ефірі "КИЇВ24".

"Як ми бачимо, коли приїжджають наші західні партнери, паралельно з військовою допомогою ми завжди обговорюємо й фінансові питання, фінансове співробітництво. Тому що під час війни у будь-якій державі завжди йде девальвація національної валюти. Це було в усі часи, в усьому світі. І ми цього процесу уникнути не зможемо", – зазначив експерт.

Він додав, що точно передбачити, коли долар буде коштувати 50 гривень чи більше, неможливо.

"Це залежатиме не стільки від різного роду фінансових операцій, скільки від ситуації на фронті. Тобто, якщо ми хочемо мати вільну конвертовану гривню у світі, стабільну і міцну, ми повинні мати перемогу у війні", – наголосив Зіновій Свереда.

Нагадаємо, Україна домовилася із Міжнародним валютним фондом про новий транш. Після цих домовленостей Нацбанк рухатиметься до більшої гнучкості курсу гривні до долара.

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