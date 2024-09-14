СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими (відео)

Додому повернулися 103 українці. Їх звільнили у межах чергового обміну полоненими між Україною та Росією.

Ексклюзивні кадри обміну оприлюднило ГУР МО.

СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими

"Життя кожного українця – найвища цінність!", – зазначається у повідомленні.

Як наголосили, це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, здійснили черговий обмін бійців між Україною та Росією. Додому повернулися 103 воїни, зокрема 23 "азовці".

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