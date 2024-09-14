Обмін полоненими: додому повернулися 23 азовці

Україна та Росія 14 вересня провели черговий обмін полоненими, під час якого додому вперше повернулися бійці "Азову".

Під час обміну полоненими у суботу, 14 вересня, 23 "азовці" повернулися додому.

Про це повідомила керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Токачова.

"23 азовців сьогодні повертаються на рідну землю після понад двох років полону! У рамках цього обміну ми загалом повернули 103-х військовослужбовців, які були в російському полоні", - написала Толкачова.

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, відбувся обмін полоненими. Україна повернула додому ще 103 захисників. Серед звільнених - понад 20 офіцерів.

Керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Токачова повідомила також, що додому повертаються 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" НГУ після понад 2 років полону. "Азовці" потрапили до обміну вперше за тривалий час. Це група переважно з жінок.

Читайте також: