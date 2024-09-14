Обмен пленными: домой вернулись 23 азовца

Украина и Россия 14 сентября провели очередной обмен пленными, во время которого в дом впервые вернулись бойцы "Азова".

Во время обмена пленными в субботу, 14 сентября, 23 азовца вернулись домой.

Об этом сообщила руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Токачева.

"23 азовца сегодня возвращаются на родную землю после более двух лет плена! В рамках этого обмена мы в целом вернули 103 военнослужащих, которые были в российском плену", — написала Толкачева.

Напомним, в субботу, 14 сентября, состоялся обмен пленными. Украина вернула домой еще 103 защитника. Среди освобожденных – более 20 офицеров.

Руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Токачева сообщила также, что домой возвращаются 15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов" НГУ после более чем 2 лет плена. "Азовцы" попали в обмен впервые за длительное время. Это группа преимущественно из женщин.

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