Украина вернула из плена более 100 защитников: первые фото

В субботу, 14 сентября, прошел обмен пленными. Украина вернула домой еще 103 защитника. Среди них - более 20 офицеров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши – дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. 82 рядовых и сержантов. 21 офицера", — рассказал глава государства.

По словам президента, из плена вернулись защитники Киевщины, Донбасса, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Это – военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, пограничники и полицейские.

Первые фото бойцов

Из российского плена вернулись еще 103 украинских защитника. / Фото: Владимир Зеленский

Из российского плена вернулись еще 103 украинских защитника. / Фото: Владимир Зеленский

Из российского плена вернулись еще 103 украинских защитника. / Фото: Владимир Зеленский

Из российского плена вернулись еще 103 украинских защитника. / Фото: Владимир Зеленский

Из российского плена вернулись еще 103 украинских защитника. / Фото: Владимир Зеленский

Из российского плена вернулись еще 103 украинских защитника. / Фото: Владимир Зеленский

Из российского плена вернулись еще 103 украинских защитника. / Фото: Владимир Зеленский

Напомним, также накануне 13 сентября состоялся обмен пленными с Россией. Домой вернулось 49 защитников. Тогда также среди уволенных было несколько защитников и защитниц "Азовстали".

Обмен пленными 13 сентября: азовцы встретились с родными!

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