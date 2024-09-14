Украина вернула из плена более 100 защитников: первые фото

Среди уволенных есть защитники Мариуполя.
В субботу, 14 сентября, прошел обмен пленными. Украина вернула домой еще 103 защитника. Среди них - более 20 офицеров.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Наши – дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. 82 рядовых и сержантов. 21 офицера", — рассказал глава государства.
По словам президента, из плена вернулись защитники Киевщины, Донбасса, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Это – военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, пограничники и полицейские.
Первые фото бойцов
Напомним, также накануне 13 сентября состоялся обмен пленными с Россией. Домой вернулось 49 защитников. Тогда также среди уволенных было несколько защитников и защитниц "Азовстали".