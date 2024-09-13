Обмен пленными: 49 украинцев вернулись домой

В пятницу, 13 сентября, в Украину вернулось 49 наших граждан — воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и гражданские лица.

В Украине 13 сентября прошел обмен пленными с Россией. Домой вернулись 49 защитников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"49 украинцев и украинок дома. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди", — сообщил президент.

Среди освобожденных — Ление Умерова, украинка, которую россияне взяли в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также были освобождены несколько защитников и защитниц "Азовстали", мужественно оборонявших Мариуполь. Среди них — Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук, внесший неоценимый вклад в защиту наших военных.

Руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Токачева сообщила также, что домой возвращаются 15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов" НГУ после более чем 2 лет плена. "Азовцы" попали в обмен впервые за длительное время. Это группа преимущественно из женщин.

Обмен пленными 13 сентября/Фото: Елена Толкачева

"Я благодарю всю нашу команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи. И отдельно хочу отметить каждое наше, украинское, подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства. Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборационистов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших - и воинов, и гражданских", - сказал Зеленский.

Обмен пленными 13 сентября: фото (8 фото)

Напомним, в День Независимости Украины, 24 августа, произошел большой обмен пленными с РФ. Президент Владимир Зеленский рассказал, что еще 115 наших защитников вернулись домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

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