Обмен пленными: домой вернулись более 100 украинцев

Сегодня, 24 августа, состоялся большой обмен пленными.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это - воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Мы помним о каждом и каждой. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех. Спасибо каждому подразделению. Это пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена", - написал он.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что удалось освободить девять незаконно осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь").

Все спасенные на этот раз - солдаты, сержанты и матросы.

Также домой возвращаются шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую области, Херсонщину и Луганщину.

Украинские воины, которых сегодня удалось освободить из неволи врага, также участвовали в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба в Киевской области, а в Херсонской – за пропускной пункт "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, глава СБУ Малюк и руководитель ГУР Буданов рассказали о приоритетах в обмене пленными и о том, кого будут забирать в первую очередь.

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