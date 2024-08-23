В Украине резко подешевел популярный фрукт: какая цена сейчас

Цены на сливы в Украине резко пошли вниз. Фрукты дешевеют из-за избыточного предложения на рынке.

Об этом пишет EastFruit.

Аналитики отметили, что спрос оптовых компаний на сливы невысок, а вот объемы предложения продолжают расти. Так, на сегодняшний день цены на сливы варьируются в диапазоне 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), что в среднем на 54% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается, что жаркая погода способствовала ускоренному созреванию слив и негативно повлияла на их качество, оказывающее дополнительное давление на цены.

Производители обеспокоены, что цены на сливы уже опустились ниже уровня прошлого года, когда фрукты продавали в среднем на 33% дороже, чем сегодня. В то же время садоводы не исключают, что при сложившихся обстоятельствах будут вынуждены и дальше снижать цены.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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