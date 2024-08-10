В Украине вырастут цены на продукты: эксперты объяснили, когда это произойдет

Ожидается рост цен на овощи, картофель, мясо, яйца и другие продукты в магазинах.

Жара, отключение электроэнергии и логистические трудности содержит немалые риски для урожаев сельхозкультур. Неурожай и пониженное качество продукции будут влиять на цены.

Об этом пишет издание "Фокус".

По словам исполнительного директора Семенной ассоциации Украины Сюзанны Григоренко, в целом посевные площади в Украине сокращаются уже третий год как для яровых, так и для озимых культур, частично из-за логистических трудностей и полномасштабного вторжения России и обстрелов украинских энергетических систем. Поэтому возникают трудности с культурами, которые нужно сушить, например, кукурузой.

Жара

Жара негативно повлияет на урожай подсолнечника, а больше всех культур в этом году пострадает соя.

Эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова утверждает, что аномальная жара в Украине негативно скажется на урожаях картофеля, моркови, капусты и других борщовых овощей, что приведет к росту цен на рынках.

"На сегодняшний день мы потеряли огромные овощеводческие регионы в Запорожской и Херсонской областях. Относительно расширения площадей под томатами на Одесчине, оно вряд ли поможет из-за того, что там делают ставку на переработку. Так что если грунтовые помидоры будут в сезон 20 гривен — это уже хорошая цена ", – говорит эксперт.

В Винницкой области из-за засухи аграрии потеряют, по меньшей мере, 20% урожая, сообщают СМИ со ссылкой на данные Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН. В области в первой половине июля в воздухе было зафиксировано 40 градусов Цельсия, а на поверхности земли — до +72. Жара негативно повлияла на посевы кукурузы, подсолнечника, который из-за нехватки влаги преждевременно сбрасывает листья, сои, сахарную свеклу.

Отключение света

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что цена продуктов зависит не столько от жары и ливней, сколько от отключения электроэнергии.

"Продукты питания, в частности мясные и молочные, требуют охлаждения сырья и соответствующего температурного режима для продажи. Если он не соблюдается, на выходе мы получаем утраченную продукцию, что ведет к удорожанию оставшегося. Поэтому уже до конца августа мы неизбежно увидим удорожание молока и мяса", – сказал он.

По словам Олега Пендзина, овощи уродят хуже, чем в прошлом году. Но учитывая, что их посадили больше, дефицита не будет. Из всех культур больше эксперта беспокоят зерновые, в частности кукуруза, от которой зависит и животноводство, и молочная продукция.

Ранее стало известно, что рост цен на продукты питания будет происходить постепенно, скорее всего, осенью. Оно связано с внедрением генераторов в перерабатывающей индустрии.

Рост цен на продукты питания! Что именно будет дорожать и на сколько?

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