Премьер Саксонии считает, что нужно садиться за стол переговоров.
Премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал сократить поставки оружия Украине и заявил о необходимости дипломатического решения войны.
Об этом Кречмер заявил, комментируя споры о госбюджете ФРГ, пишет BILD.
"Мы больше не можем выделять средства на оружие Украине, чтобы это оружие было потрачено и ни к чему не привело. Все должно быть пропорциональным. Поддержка – да, но мы видим, что достигаем предела своих возможностей", – подчеркнул немецкий политик.
Также он выразил мнение, что война в Украине закончится не на поле боя, а за столом переговоров. К слову, ранее Кречмер призвал Киев согласиться на временную утрату части территорий.
Ранее саксонский премьер высказывался за поставку российского газа и ремонт российского газопровода "Северный поток", а также выступал против передачи ВСУ немецких крылатых ракет Taurus.
Напомним, в Бундестаге сообщили, может ли Украина применить немецкие Leopard 2 для продвижения в РФ. Отмечается, что это не проблема, ведь с начала нападения РФ — территория обоих государств — это зона боевых действий.
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