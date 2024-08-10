У Німеччині закликали скоротити постачання зброї для ЗСУ

Прем'єр Саксонії вважає, що треба сідати за стіл переговорів.

Прем'єр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер закликав скоротити постачання зброї Україні та завив про необхідність дипломатичного вирішення війни.

Про це Кречмер заявив, коментуючи суперечки про держбюджет ФРН, пише BILD.

"Ми більше не можемо виділяти кошти на зброю Україні, щоб ця зброя була витрачена і ні до чого не призвела. Все має бути пропорційним. Підтримка - так, але ми бачимо, що досягаємо межі своїх можливостей", - наголосив німецький політик.

Також він висловив думку про те, що війна в Україні закінчиться не на полі бою, а за столом переговорів. До слова, раніше Кречмер закликав Київ погодитись на тимчасову втрату частини територій.

Раніше саксонський прем'єр висловлювався за постачання російського газу та ремонт російського газопроводу "Північний потік", а також виступав проти передавання ЗСУ німецьких крилатих ракет Taurus.

Нагадаємо, у Бундестазі повідомили, чи може Україна застосувати німецькі Leopard 2 для просування в РФ. Зазначається, що це не є проблемою, адже від початку нападу РФ - територія обох держав — це зона бойових дій.

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