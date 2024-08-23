В Україні різко здешевшав популярний фрукт: яка ціна наразі

Ціни на сливи в Україні різко пішли донизу. Фрукти дешевшають через надлишкову пропозицію на ринку.

Про це пише EastFruit.

Аналітики зазначили, що попит оптових компаній на сливи невисокий, а ось обсяги пропозиції продовжують зростати. Так, на сьогодні ціни на сливи варіюється в діапазоні 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), що в середньому на 54% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що спекотна погода сприяла прискореному дозріванню слив і водночас негативно вплинула на їхню якість, що чинить додатковий тиск на ціни.

Виробники стурбовані, що ціни на сливи вже опустилися нижче за рівень минулого року, коли фрукти продавали в середньому на 33% дорожче, ніж сьогодні. Водночас садівники не виключають, що за обставин, що склалися, будуть змушені й далі знижувати ціни.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.

А експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

Ріст цін на продукти харчування! Що саме дорожчатиме і на скільки?

Читайте також: