В Україні різко здешевшав популярний фрукт: яка ціна наразі

Спека чинить додатковий тиск на ціни.
Ціни на сливи в Україні різко пішли донизу. Фрукти дешевшають через надлишкову пропозицію на ринку.
Про це пише EastFruit.
Аналітики зазначили, що попит оптових компаній на сливи невисокий, а ось обсяги пропозиції продовжують зростати. Так, на сьогодні ціни на сливи варіюється в діапазоні 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), що в середньому на 54% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Зазначається, що спекотна погода сприяла прискореному дозріванню слив і водночас негативно вплинула на їхню якість, що чинить додатковий тиск на ціни.
Виробники стурбовані, що ціни на сливи вже опустилися нижче за рівень минулого року, коли фрукти продавали в середньому на 33% дорожче, ніж сьогодні. Водночас садівники не виключають, що за обставин, що склалися, будуть змушені й далі знижувати ціни.
Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.
А експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.
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