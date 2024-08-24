Сирський, Баргилевич, Гнатов: кому ще президент присвоїв високі військові звання

Президент України Володимир Зеленський присвоїв українським військовим нові звання. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський став генералом, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич отримав звання генерал-лейтенанта, командувач об'єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов - генерал-майора.

Про це йдеться в указах президента України від 24 серпня.

Президент Володимир Зеленський також присвоїв нові звання таким військовим та силовикам:

заступник голови Служби зовнішньої розвідки України, полковник Олег Луговський отримав звання бригадного генерала.

начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Андрій Швець отримав військове звання бригадного генерала юстиції.

начальник апарату голови Служби безпеки України Олег Головаш отримав військове звання бригадного генерала.

голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець отримав звання генерал-майора.

начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олександр Комаренко отримав звання генерал-майора.

командувач Сил логістики Збройних Сил України Володимир Карпенко отримав звання генерал-майора.

заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Горбатюк Володимир отримав звання генерал-майора.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".

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