Зеленський присвоїв Трюдо почесну відзнаку: що це за нагорода

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо був нагороджений за його вагомі особисті заслуги.

Президент України Володимир Зеленський нагородив прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо орденом Свободи.

Указ про нагороду було оприлюднено на сайті президента.

Джастін Трюдо отримав орден Свободи "за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-канадського співробітництва, а також за підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Орден Свободи — це державна нагорода України, яка присвоюється за видатні заслуги в утвердженні суверенітету і незалежності країни, консолідації суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних і політичних реформ, а також за захист конституційних прав і свобод.

Орден Свободи можуть отримати громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Нагородження цим орденом здійснюється указом Президента України та не може бути повторним. Орден також може бути присуджений посмертно. Нагороджений отримує титул кавалера ордена Свободи.

Процедура нагородження та вручення ордена регулюється спеціальними правилами. Нагороджений отримує знак ордена та орденську книжку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 29 липня відвідав Харківський фронт, щоб привітати воїнів ССО з професійним святом і вручити їм державні нагороди.

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