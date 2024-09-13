"Киев – отставить": пленный оккупант признал провал армии РФ в Украине (видео)

Российский оккупант из Санкт-Петербурга рассказал о своем пути на так называемой "СВО". Он признает, что Россия не добилась никаких успехов в Украине.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Пленный оккупант признал провал армии РФ в Украине

"В отличие от большинства россиян и на СВО, и в тылу, еще прекрасно помнит, как "самоотверженно" они штурмовали Киев, Чернигов, Харьков, Сумы, как "долго" был российским Херсон и что все эти территории были отбиты во время контрнаступлений ВСУ", – заметил журналист.

"Н***р было соваться"

Российский военный Дмитрий Кудинов с позывным "Баунти" искренне не понимает, где служит: знает, что в "штормах" сказали, что в каком-то танковом полку в военный билет ничего не вписали. Контракт россиянин подписал летом 2022 года, еще до мобилизации, из-за кредита на ремонт коммуналки. Речь шла о том, что будет воевать только год, но произошло не так, как предполагалось.

Вот несколько выводов российского пленника, который в течение двух лет воевал в Украине, но, к его счастью, выжил:

"Чернигов мы так и не взяли, и не возьмем его. Киев – отставить. Теперь мы не в Херсоне. Харьков мы пытались, но непонятно, что там и как. Полная жесть началась там, мягко говоря"

"Вас за это все оттуда накажут. Вот кара настигла многих из них"

"Остались единицы... Людей двое-трое максимум. Остальные – все"

"Не стоит подписывать контракт. Лучше убраться отсюда. Всем".

Мы облажались по полной. Сунулись, а в итоге – ноль

"Нас туда бросили, сказали: "Идите по правильной дороге". Вот мы и пошли "правильной дорогой", как стадо баранов"

Напомним, по состоянию на утро 13 сентября 2024 г. ВСУ уничтожили 631 420 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1220 военных.

Читайте также: