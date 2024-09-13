Тина Кароль избрана музыкальным продюсером Нацотбора на "Евровидение-2025"

Суспільне Мовлення официально заявило о проведении национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2025" и раскрыло имя нового музыкального продюсера.

Так, кресло музыкального продюсера Нацотбора займет украинская певица Тина Кароль.

Исполнительница не сдерживает эмоций, когда делится неожиданной новостью. По словам Тины, она приложит максимум усилий, чтобы презентовать Украину на международном песенном конкурсе как можно лучше. И добавляет, что уже полностью готова поддерживать всех, кто выйдет на сцену и сразится за право поехать на "Евровидение-2025" в Швейцарию, которая победила в этом году благодаря певцам Nemo с песней "The Code".

"Рада присоединиться к команде Национального отбора на Евровидение и иметь возможность поддержать как тех, кто делает свои первые шаги, так и тех, кто возвращается на сцену Нацотбора снова. Уверена, что в этом году мы увидим много ярких исполнителей, которых мы представим вам в лучшем свете. До встречи на Нацотборе!", - делится новоизбранный продюсер.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

К слову, прием заявок на участие в Нацотборе на Евровидение-2025 начнется уже совсем скоро. В частности, организаторы обещают запустить этот процесс уже на следующей неделе. К тому же в скором времени участники и еврофаны услышат новые детали с условиями участия и процессом отбора.

Напомним, 69-й песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в городе Базель, Швейцария. Первый и второй полуфиналы конкурса пройдут 13 и 15 мая 2025 года, а гранд-финал – 17 мая. Долгожданное событие отгремит на арене St. Jakobshalle.

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