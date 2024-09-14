Ким Чен Ын встретился с Шойгу: о чем они договорились

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с представителем Кремля Сергеем Шойгу. Они обсудили ужесточение стратегических отношений между странами.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что оба провели "широкий обмен мнениями по региональным и международным ситуациям". В частности, им удалось договориться о большем "сотрудничестве для защиты взаимных интересов безопасности".

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит расширять сотрудничество с Россией в соответствии со стратегическим партнерством между двумя странами.

"Соединенные Штаты и Украина среди других стран, а также независимые аналитики утверждают, что Ким Чен Ын помогает России в ее вторжении в Украину, снабжая ракеты и ракеты в обмен на экономическую и другую военную помощь со стороны Москвы ", — говорится в сообщении.

В то же время Москва и Пхеньян отвергают обвинения, но обязались усилить военное сотрудничество и подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство на саммите в июне.

Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал циничное заявление об обстрелах российской армией объектов энергетики Украины.

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