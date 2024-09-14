Кім Чен Ин зустрівся з Шойгу: про що вони домовилися

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з речником Кремля Сергієм Шойгу. Вони обговорили посилення стратегічних відносин між країнами.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що обоє провели "широкий обмін думками щодо регіональних і міжнародних ситуацій". Зокрема, їм вдалося домовитися про більшу "співпрацю для захисту взаємних інтересів безпеки".

Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея продовжить розширювати співпрацю з Росією відповідно до стратегічного партнерства між двома країнами.

"Сполучені Штати та Україна серед інших країн, а також незалежні аналітики стверджують, що Кім Чен Ин допомагає Росії в її вторгненні в Україну, постачаючи ракети та ракети в обмін на економічну та іншу військову допомогу з боку Москви", - йдеться в повідомленні.

Водночас Москва і Пхеньян відкидають звинувачення, але зобов'язалися посилити військову співпрацю і підписали всеосяжне стратегічне партнерство на саміті в червні.

Нагадаємо, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров зробив цинічну заяву про обстріли російською армією об'єктів енергетики України.

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