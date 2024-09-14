Видатки на оборону зростуть: до Ради передали проєкт бюджету

Кабінет міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Мельничук повідомив, що Кабінет Міністрів України як суб'єкт законодавчої ініціативи зареєстрував у Верховній Раді України проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (реєстраційний номер 12000).

Проєкт бюджету на 2025 рік визначає три основні пріоритети:

Оборона і безпека: Видатки на оборону зростуть до 2,22 трлн грн. Кошти будуть спрямовані на українську зброю, техніку та дрони. Соціальний захист: Витрати на соціальний захист перевищать 400 млрд грн. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії виплачуватимуться тим, хто потребує. 211 млрд грн призначено для охорони здоров'я, а майже 170 млрд грн – для освіти. Підтримка регіонів і бізнесу: Продовжиться допомога місцевим бюджетам через дотації та субвенції, а також фінансування пільгового кредитування та грантів для підприємців. Додатково буде продовжено програми гуманітарного розмінування і єОселя.

Нагадаємо, уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, який включає нову модель управління публічними інвестиційними проєктами. Це дозволить зробити капітальні видатки більш прозорими та ефективними.

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