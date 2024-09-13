Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними.

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.

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"Попри всі виклики та невизначеність, уже 3-й бюджет під час повномасштабної війни подаємо вчасно", – зазначив він.

Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

Шмигаль наголосив, що пріоритет цього бюджету дуже чіткий — це оборона та безпека України. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі.

"Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони", – повідомив прем'єр.

Другий пріоритет — це фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 млрд грн виділяємо на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн на освіту.

Третій пріоритет — підтримка регіонів та бізнесу. Продовжимо допомагати місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій. Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма єОселя.

За словами Шмигаля, новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики.

"Головний фінансовий документ країни на 2025-й рік направлений на те, аби Україна вистояла та перемогла. Дякую всім, хто бореться заради цього", – резюмував прем'єр.

Раніше повідомлялось, що у Міноборони закінчилися гроші на бойові виплати для ЗСУ.

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