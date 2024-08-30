Комітет Ради підтримав оновлений проєкт про підвищення податків: що змінилось

Уряд пропонує запровадити військовий збір на зарплати в розмірі 5%, а також 1% від доходу для усіх підприємств країни.

Комітет Ради з питань фінансів підтримав оновлену версію законопроєкту № 11416-д про підвищення податків і рекомендував парламенту ухвалити його в першому читанні.

Про це повідомили очільник комітету Данило Гетманцев і заступник очільника комітету Ярослав Железняк.

Зокрема, доопрацьований законопроєкт передбачає:

підвищення ставки військового збору від 1,5 до 5%

встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП — платників єдиного податку ІІІ групи

встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати

Документ визначає, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан.

Проєкт також пропонує встановити ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

У проєкті залишили щомісячні авансові внески з податку на прибуток для роздрібної торгівлі пальним.

Нагадаємо, уряд України розмірковує над збільшенням надходжень до бюджету. Раніше там заявили, що альтернативи підвищенню податків не існує.

Також причину підвищення податків в Україні пояснили і в МВФ.

Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт щодо підвищення низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився.

Уряд хоче збільшити податки та вивести з тіні доходи людей, які отримують зарплату "в конвертах"

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