Новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными.
Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год.
"Несмотря на все вызовы и неопределенность, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны подаем вовремя", — отметил он.
Доходы ожидаются на уровне 2 трлн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн.
Шмыгаль подчеркнул, что приоритет этого бюджета очень четкий – это оборона и безопасность Украины. Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели.
"Расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны", – сообщил премьер.
Второй приоритет – это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд грн выделяем на социальную защиту. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся. 211 млрд грн будут направлены на здравоохранение и почти 170 млрд грн на образование.
Третий приоритет – поддержка регионов и бизнеса. Продолжим оказывать помощь местным бюджетам за счет дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа есть Обитель.
По словам Шмыгаля, новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом станет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики.
"Главный финансовый документ страны на 2025 год направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила. Спасибо всем, кто борется ради этого", — резюмировал премьер.
Ранее сообщалось, что у Минобороны закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ.
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