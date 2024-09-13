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Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год

Премьер-министр Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными.

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год.

"Несмотря на все вызовы и неопределенность, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны подаем вовремя", — отметил он.

Доходы ожидаются на уровне 2 трлн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн.

Шмыгаль подчеркнул, что приоритет этого бюджета очень четкий – это оборона и безопасность Украины. Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели.

"Расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны", – сообщил премьер.

Второй приоритет – это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд грн выделяем на социальную защиту. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся. 211 млрд грн будут направлены на здравоохранение и почти 170 млрд грн на образование.

Третий приоритет – поддержка регионов и бизнеса. Продолжим оказывать помощь местным бюджетам за счет дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа есть Обитель.

По словам Шмыгаля, новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом станет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики.

"Главный финансовый документ страны на 2025 год направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила. Спасибо всем, кто борется ради этого", — резюмировал премьер.

Ранее сообщалось, что у Минобороны закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ.

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