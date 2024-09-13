Одессу массированно атаковали беспилотники, раздавались взрывы: какая ситуация в городе

В Одессе ночью была массированная атака вражеских дронов. Почти час в городе работала ПВО, уничтожено большинство беспилотников, однако были и попадания, и повреждения от обломков.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Одессу атаковали беспилотники. Дом многодетной семьи переселенцев Титовых – в десяти метрах от эпицентра взрыва. Снесло кровлю на половине крыши, вылетели едва ли не все окна. Супругов и 9 детей спасли две стены.

"Когда сильно громко стало, мы все собрались в одну комнату, чтобы подальше от окон, то, конечно, дети испугались. Но, слава Богу, что все живы и здоровы. Мы встретили войну у нас в Новой Каховке, тоже взрывы, выехали сюда – и здесь", – говорит Андрей Титов.

Дом семьи Титовых

Хотя дом Андрея – в квартале от места падения дрона, но и у него выбиты стекла в окнах. Мужчина радуется, что живой и что накануне жену с дочерью отвез к родне, потому что детская кроватка была рядом с разбитым окном. Только чудом никто не погиб, говорят люди, ведь ночью все были по домам.

"Сначала было спокойно, потом был какой-то взрыв – и сейчас уже паника, ты не знаешь, что дальше будет", — говорит Маргарита Дайнега.

На рассвете на эту улицу заехала тяжелая техника и прибыли коммунальщики и волонтеры. Людям выдавали пленку, чтобы закрыть окна, и брезент, чтобы заслонить дыры в крыше – впереди несколько дней дождей, поэтому люди спешат починить дома.

"На этот момент 27 домов пострадали – это в основном крыши, окна, двери. Пока что работники составляют соответствующие протоколы для дальнейшего оказания материальной помощи", — говорит председатель Пересыпской РГА Сергей Кондратюк.

Пострадали также с десяток автомобилей. Те, кто пережил ночной ужас, говорят – россияне специально направили дроны на жилищный сектор, потому что никаких военных и энергетических объектов рядом нет.

Люди ремонтируют свои дома

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