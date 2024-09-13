Росія виробляє новий дрон-камікадзе з китайським двигуном: що відомо

Раніше про існування нового російського безпілотника "Гарпія-А1" з китайською технологією не повідомлялося.

Росія минулого року почала виробництво далекобійного безпілотника-камікадзе з китайським двигуном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в єропейській розвідці.

За даними двох джерел видання, Росія почала виробляти новий ударний дрон під назвою "Гарпія-А1" з китайськими двигунами та частинами, які вона використовувала під час війни в Україні.

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Дані з контракту на виробництво нового безпілотника, листування компанії щодо виробничого процесу та фінансових документів, вказують на те, що Іжевський електромеханічний завод (ІЕМЗ) "Купол" РФ, дочірнє підприємство російського державного виробника зброї "Алмаз-Антей", з липня 2023 року по липень 2024 виготовив понад 2500 дронів "Гарпій".

Reuters пише, що раніше про існування нового російського безпілотника з китайською технологією не повідомлялося. ІЕМЗ "Купол" та "Алмаз-Антей" запити про коментарі не відповіли.

Два джерела в розвідці повідомили, що виробництво безпілотників "Гарпія" розгорнули проти військових та цивільних цілей в Україні, завдаючи шкоди критичній інфраструктурі, а також жертвам серед цивільних і військових.

Нагадаємо, вперше в історії 10-ї ОГШБр "Едельвейс" пілотами 109-го ОГШБ за допомогою FPV-дрона було знищено ворожий БпЛА типу крило "Мерлін-ВР" просто в повітрі. Це важливе досягнення для команди.

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