У Польщі та Чехії фіксують перші масштабні повені після сильних дощів

Сильні зливи спричинили повені в Чехії та Польщі. Надзвичайні служби обох країн були заздалегідь попереджені про негоду і підготувалися до можливих катастрофічних наслідків, проте кількість опадів перевищила очікування.

У Чехії та сусідній Польщі зафіксовані повені, спричинені сильними зливами, що тривали всю ніч.

Про це повідомляє dpa.

Сили з надзвичайних ситуацій в обох країнах готувались до негоди з п'ятниці, 13 вересня. Сильні дощі в Чехії спричинили підйом рівня води в річці Ельба. Влада оголосила третій рівень небезпеки повені для близько 20 річок і струмків.

Село Мікуловіце біля польського кордону було затоплене вже рано вранці. У південному місті Чеське Будейовіце рятувальники з вечора п'ятниці встановлюють протипаводкові бар'єри вздовж річок Малої і Влтави.

У Празі вже триває підготовка до очікуваного розливу Влтави, вздовж берегів річки зводяться протипаводкові бар'єри, також призупинено судноплавство.

За прогнозами метеорологів, рівень води в річках Чехії продовжить підвищуватися протягом вихідних. Водночас на південному заході Польщі в Опольському воєводстві вийшла з берегів річка Бяла-Глухоласка. Близько 400 мешканців села Глухолази, що поблизу чеського міста Мікуловіце, довелося евакуювати.

Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк відвідав місце події. За його словами, до села було направлено близько 100 рятувальників і 60 поліцейських.

Частину мешканців села Моров також довелося евакуювати, оскільки там вийшла з берегів річка Мора. Загалом пожежна служба відреагувала на 400 викликів у регіоні. Польський метеорологічний інститут очікує, що дощі продовжаться.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 11 вересня, міст Карола в столиці Саксонії Дрездені частково обрушився. Важкі бетонні сегменти перекрили річку Ельба.

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