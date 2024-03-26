У США обвалився 16-метровий міст - відео

У місті Балтімор (штат Меріленд, США) вантажне судно під прапором Сінгапуру врізалося в міст Френсіса Скотта Кі. Після цього 16-метровий міст обвалився.

Про це пише The New York Times.

Судно Dali довжиною майже 290 метрів врізалося в опору мосту, після чого стався обвал.

Платформа з відстеження руху суден MarineTraffic показала, що однойменний контейнеровоз під прапором Сингапуру зупинився під мостом вранці у вівторок, а потім вирушило з Балтімора о першій годині ночі в напрямку Шрі-Ланки.

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Maryland Keybridge collapsed after cargo ship collides with support beam pic.twitter.com/9IgvJyi46Y — Hayward Jablomi (@HaywerdJablomi) March 26, 2024

Управління транспорту Меріленда повідомило о другій ночі за східним часом, що всі смуги на мосту закриті в обох напрямках через інцидент, не уточнюючи, що відбулося.

Згодом управління додало, що міст обвалився через зіткнення з кораблем.

Нагадаємо, у Росії під час військових навчань впав міст.

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