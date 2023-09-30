Обвал Дегтярівського мосту у Києві: що насправді сталося

На щастя, усі працівники цілі й неушкоджені.
У Києві стався інцидент з обвалом Дегтярівського мосту. Стало відомо, що одна балка зачепила іншу і вони посипалися.
Про це розповів незалежний інфраструктурний оглядач Олександр Авдокушин.
За словами технічного журналіста, працівники встигли вчасно зреагувати, тому й не постраждали.
Нагадаємо, у Києві на вул. Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу стався обвал балок. На місце події прибули аварійно-рятувальні служби.
Згодом відомий фотограф Ян Доброносов оприлюднив фото моста, який обвалився.
Читайте також: