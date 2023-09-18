Чому не підірвали мости на Чонгар: відповідь генерал-майора

Ворог розуміє важливість цих і мостів, і переправ, він також вживає заходи.

Генерал-майор Андрій Соколов розповів, що асфальтовані дороги на початку повномасштабної війни не були заміновані, тому що по них здійснювався постійно перетин межі з Республікою Крим.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Чому не підірвали мости

Він розповів, що всі мости і дамби знаходяться на півострові Чонгар, на Мелітопольському напрямку.

"На іншому напрямку – на Каланчацькому, на Херсонському, скажемо так, там мостів немає. Там два сухопутних перешийки: один на Чаплинку йде, один – на Каланчак", - каже він.

Попри те, що спроби підірвати були, противник розуміє важливість цих і мостів, і переправ, він також вживає заходи.

"Я зі свого досвіду можу сказати, що мости треба підривати не тоді, коли противник стоїть перед ними, а ще до того, як він підійшов, коли він ще не має вогневого впливу на мости. Тоді можна сподіватися, що завдання буде виконане на 100%", - сказав він.

Матрос не допустив підриву ціною власного життя

У Генічеську, на Арабатській стрілці, матросу 137-го батальйону довелося виконувати завдання ціною свого життя.

"Наскільки я знаю, противник уже впливав вогнем, намагався не допустити підриву мосту. Матрос загинув уже через вогонь противника, бо противник обстрілював, і все разом підірвалось", - каже він.

Водночас на межі з Автономною Республікою Крим все як у 2014 році обладнали, так воно й утримувалося.

"Але були ще заміновані мости вглибині, на Північно-Кримському та Каховському магістральному каналах. Вони були заміновані в 2014 році, тоді там було набагато більше військ. І за рахунок цього угруповання ці мінування утримувалися. Тому що не можна залишити просто замінований міст на мирній території без нагляду", - наголосив він.

З часом кількість військ зменшувалася, уже з 2015 року, тому що потрібні були війська в зону АТО, а потім ООС. І частина об'єктів була розмінована, тому що не було кому їх утримувати.

"Усі боєприпаси з них знаходилися на складі в Чаплинці. І коли почалась велика війна, я дав команду в терміновому порядку отримувати боєприпаси та підривати ці мости через канали. Деякі мости встигли підірвати, на деякі противник уже вийшов", - каже Соколов.

Мінні полі

За його словами, мости були підготовлені, на них була вибухова речовина, вона лежала в Чаплинці.

"Були сплановані мінування. Але воно не відбулося, тому що не було отримано команди на додаткове мінування", - розповів він.

Соколов додав, що росіяни свідомо розміновували і спрощували собі шлях.

"Я впевнений в цьому. Я від 2014 року знаходжуся на фронті. Вони так робили не один раз. Я впевнений, що і того разу вони саме це і робили", - додав він.

Також Соколов розповів, що коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, кількість українських військових на півдні України налічувала близько 1,5 тисячі осіб.

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