Почему не взорвали мосты на Чонгаре: ответ генерал-майора

Враг понимает важность этих мостов и переправ, он также принимает меры.

Генерал-майор Андрей Соколов рассказал, что асфальтированные дороги в начале полномасштабной войны не были заминированы, так как по ним постоянно осуществлялось пересечение границы с Республикой Крым.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Почему не взорвали мосты

Он рассказал, что все мосты и дамбы находятся на полуострове Чонгар, Мелитопольском направлении.

"На другом направлении — на Каланчакском, на Херсонском, скажем так, там мостов нет. Там два сухопутных перешейка: один на Чаплинку идет, один — на Каланчак", — говорит он.

Несмотря на то, что попытки взорвать были, противник понимает важность этих мостов и переправ, он также принимает меры.

"Я по своему опыту могу сказать, что мосты надо взрывать не тогда, когда противник стоит перед ними, а еще до того, как он подошел, когда он еще не имеет огневого воздействия на мосты. Тогда можно надеяться, что задача будет выполнена на 100 %", — сказал он.

Матрос не допустил подрыв ценой собственной жизни

В Геническом, на Арабатской стрелке, матросу 137-го батальона пришлось выполнять задачи ценой своей жизни.

"Насколько я знаю, противник уже влиял огнем, пытался не допустить подрыва моста. Матрос погиб уже из-за огня противника, потому что противник обстреливал, и все вместе взорвалось", — говорит он.

В то же время, на границе с Автономной Республикой Крым все как в 2014 году оборудовали, так оно и содержалось.

"Но были еще заминированы мосты в глубине, на Северо-Крымском и Каховском магистральном каналах. Они были заминированы в 2014 году, тогда там было гораздо больше войск. И за счет этой группировки эти минирования содержались. Потому что нельзя оставить просто заминированный мост на мирной территории без присмотра", — подчеркнул он.

Со временем количество войск уменьшалось уже с 2015 года, потому что нужны были войска в зону АТО, а затем ООС. И часть объектов была разминирована, потому что некому было их содержать.

"Все боеприпасы из них находились на складе в Чаплинке. И когда началась большая война, я дал команду в срочном порядке получать боеприпасы и взрывать мосты через каналы. Некоторые мосты успели взорвать, на некоторые противник уже вышел", — говорит Соколов.

Минные поля

По его словам, мосты были подготовлены, на них было взрывчатое вещество, оно лежало в Чаплинке.

"Были спланированы минирования. Но оно не состоялось, потому что не была получена команда на дополнительное минирование", — рассказал он.

Соколов добавил, что россияне сознательно разминировали и упрощали себе путь.

"Я уверен в этом. Я с 2014 года нахожусь на фронте. Они так поступали не раз. Я уверен, что и в тот раз они именно это и делали", — добавил он.

Также Соколов рассказал, что когда Россия начала полномасштабное вторжение, количество украинских военных на юге Украины насчитывало около 1,5 тысяч человек.

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