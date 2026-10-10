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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Могут ли сетки защитить мосты: эксперт объяснил, почему это непросто

Защита от дронов постепенно становится частью безопасности не только военных позиций, но и городской инфраструктуры. В то же время, конкретная эффективность такой защиты зависит от типа сетки, конструкции, способа установки и вида беспилотника.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Россия атакует мосты

Россия атакует мосты / © Associated Press

Защитная и антидроновая сетка могут частично защитить мосты, но они имеют ограниченную эффективность и не спасают от всех типов угроз.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщил основатель First Contact Валерий Боровик.

«Реактивные дроны уже тестируют на скорости до 800 км/ч, а при пикировании они могут разгоняться до 1000–1100 км/ч. В таких условиях сетки могут лишь частично защитить конструкции от первых ударов, в то время как основной акцент нужно делать на радарах, интерсепторах и турелях», — объяснил Боровик.

Российские атаки на мосты в Киеве — что известно

С 1 октября 2025 года российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по мостам в Киеве. Сначала был атакован Южный мост: там была повреждена опора, отбойник и защитное бетонное покрытие метрополитена.

3 октября РФ нанесла серию ударов по Северному мосту.

Движение по крупнейшим мостам столицы перекрывали и ограничивали, из-за чего в городе возник транспортный коллапс. Основные городские магистрали были заблокированы, а общественный транспорт курсировал по новым маршрутам и с отклонениями от графика.

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