Могут ли сетки защитить мосты: эксперт объяснил, почему это непросто

Россия атакует мосты / © Associated Press

Реклама

Защитная и антидроновая сетка могут частично защитить мосты, но они имеют ограниченную эффективность и не спасают от всех типов угроз.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщил основатель First Contact Валерий Боровик.

Реклама

«Реактивные дроны уже тестируют на скорости до 800 км/ч, а при пикировании они могут разгоняться до 1000–1100 км/ч. В таких условиях сетки могут лишь частично защитить конструкции от первых ударов, в то время как основной акцент нужно делать на радарах, интерсепторах и турелях», — объяснил Боровик.

Реклама

Российские атаки на мосты в Киеве — что известно

С 1 октября 2025 года российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по мостам в Киеве. Сначала был атакован Южный мост: там была повреждена опора, отбойник и защитное бетонное покрытие метрополитена.

3 октября РФ нанесла серию ударов по Северному мосту.

Движение по крупнейшим мостам столицы перекрывали и ограничивали, из-за чего в городе возник транспортный коллапс. Основные городские магистрали были заблокированы, а общественный транспорт курсировал по новым маршрутам и с отклонениями от графика.

Новости партнеров

Новости партнеров