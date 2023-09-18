Мелітопольський напрямок прикривала лише танкова рота: скільки військових було на півдні на початку війни

Генерал-майор розповів, скільки українських військових було на півдні на початку вторгнення Росії.

Станом на 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, кількість українських військових на півдні України налічувала близько 1,5 тисячі осіб.

Про це "Українській правді" розповів генерал-майор Андрій Соколов.

"Якщо брати загальну чисельність бойових загальновійськових підрозділів, на момент вторгнення було десь 1,5 тисячі осіб", - розповів Соколов.

Так, у 59-й бригаді особовий склад приблизно нараховував 1300 людей – бо бригада перед цим вийшла із зони ООС, десь у грудні 2021 року і перебувала на відновленні боєздатності.

"Процес відновлення ще не завершився, коли їх призначили у склад нашого угруповання. Вони були переміщені на Олешківські піски на полігон. Укомплектованість цієї бригади була десь до 60%", - уточнив генерал-майор.

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Андрій Соколов також зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення, українська артилерія також мала неповний склад, бо два дивізіони перебували на навчанні у "Дівичках" (полігон на Київщині – ред), група інженерного забезпечення – сапери – також перебували на навчанні в Кам'янець-Подільському.

Ще близько 250 осіб у 137-у батальйоні морської піхоти, який був укомплектований теж на 50%. І з цих 250 людей частина – строковики, які вели стабілізаційні дії на межі з Кримом.

"Що таке стабілізаційні дії? Вони були розтягнуті десь на ділянці до 200 кілометрів спостережними постами вздовж усієї межі та спостерігали за діями противника, щоб не було якогось незаконного перетину. І тільки невелика частина з них – це десь один взвод (15-45 осіб – ред.) – перебувала в опорному пункті безпосередньо перед мостом Чонгар. Десь ще до взводу було біля КПВВ "Каланчак", там теж був опорний пункт. І ще один взводний опорний пункт біля села Каїри – це Чаплинський КПВВ, навпроти заводу "Титан". Фактично три опорні пункти – от хто зустрічав у перший день противника", - пояснив військовий.

Як зазначив Андрій Соколов, такої кількості військовий однозначно було недостатньо навіть для ведення стабілізаційної операції.

"Під час загострення передбачалося мати до двох бригад: одна на Херсонському напрямку повинна була виконувати завдання, вести стабілізаційні дії, одна – на Мелітопольському. І один батальйон, який як передовий підрозділ стояв безпосередньо на межі. Але я навіть цих сил не мав, мав тільки одну бригаду", - пояснив він.

На Мелітопольському напрямку взагалі не було Сил. Ще до початку наступу окупаційних військ РФ Андрій Соколов відправив туди свій резерв – танкову роту, щоб хоч якось його прикрити.

"Я їх перекинув туди в район десь за тиждень до вторгнення, розуміючи, що той напрямок взагалі ніким не прикритий", - пояснив він.

За його словами, збільшення угруповання військ України на Мелітопольському напрямку не відбулось через брак сил і засобів. Противник зосередив свої війська на великій ділянці від Білорусі до Криму.

"Сил не вистачало, треба було і в зоні ООС тримати війська, і Київ прикрити, і північ прикрити, Слобожанщину, Харківський напрямок. Я вважаю, що саме через це не вистачало сил. Я доповідав, як у нас встановлено, на командувача Об'єднаних сил (Сергія Наєва – ред)", - резюмував Андрій Соколов.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, РФ перекинула під Роботине тисячі елітних десантників.

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