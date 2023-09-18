Чому українській ППО складно збивати "Шахеди": відповідь Ігната

Дрони-камікадзе "Шахед" досі залишаються непростою ціллю для сил протиповітряної оборони.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, "Шахеди" непроста ціль попри їхню невелику площу і швидкість.

"Не завжди є там засоби ураження, які противник намагається обійти. Ну і зрештою удари противник планує заздалегідь. Він намагається вразити об'єкти, які ми захищаємо і прокладає маршрути саме таким чином", - сказав Ігнат.

Він продовжує, що "Шахеди" одно вони залишаються складною цілою для ППО, адже створені долати цю систему. Проте він додав, що сьогодні знищено чимало повітряних цілей.

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"Так не всі "Шахеди". Але ж і напрямки ворог вибирає різні. Атаки з різних напрямків по різних маршрутах. Атаковано Одеську, Миколаївську область "Шахедами". Ну а ракети знищувалися в Дніпропетровській, Полтавській областях та на Хмельниччині", - розповів Ігнат.

Додамо, під час атаки по Хмельниччині в ніч проти 18 вересня уламки збитих російських ракет впали на території виробничого підприємства, а також пошкодили колію.

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