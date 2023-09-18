РФ атакувала південь кількома хвилями: куди влучили російські дрони

Під ударом було Подунав'я Одеської області.

У ніч проти 18 вересня ворог атакував південні регіони кількома хвилями ударних дронів "Шахед". На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади, що на Одещині.

Про це інформує присслужба Сил оборони півдня.

Силами протиповітряної оборони збито 18 безпілотних літальних апаратів "Shahed-136/131":

11 – над Одещиною,

5 – над Миколаївщиною,

2 – над Кіровоградщиною.

"Знов під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь оперативно ліквідовано. Люди, на щастя, не постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня Росія завдала удару по Україні, випустивши ракети та дрони. За даними Повітрняних сил, російські війська випустили 24 безпілотники Shahed-136/131 та 17 крилатих ракет.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 12:00 17 вересня | Окупанти "кошмарили" ракетами й дронами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.