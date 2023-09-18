РФ атакувала південь кількома хвилями: куди влучили російські дрони

Під ударом було Подунав'я Одеської області.
У ніч проти 18 вересня ворог атакував південні регіони кількома хвилями ударних дронів "Шахед". На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади, що на Одещині.
Про це інформує присслужба Сил оборони півдня.
Силами протиповітряної оборони збито 18 безпілотних літальних апаратів "Shahed-136/131":
- 11 – над Одещиною,
- 5 – над Миколаївщиною,
- 2 – над Кіровоградщиною.
"Знов під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.
Уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь оперативно ліквідовано. Люди, на щастя, не постраждали.
Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня Росія завдала удару по Україні, випустивши ракети та дрони. За даними Повітрняних сил, російські війська випустили 24 безпілотники Shahed-136/131 та 17 крилатих ракет.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 12:00 17 вересня | Окупанти "кошмарили" ракетами й дронами.
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