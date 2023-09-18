РФ атаковала юг несколькими волнами: куда попали российские дроны

Под ударом находилось Подунавье Одесской области.
В ночь на 18 сентября враг атаковал южные регионы несколькими волнами ударных дронов "Шахед". К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины на Одесчине.
Об этом сообщает присслужба Сил обороны юга.
Силами противовоздушной обороны сбиты 18 беспилотных летательных аппаратов "Shahed-136/131":
- 11 – над Одесщиной,
- 5 – над Николаевщиной,
- 2 – над Кировоградщиной.
"Снова под ударом было Подунавье. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины. Возник пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.
Обломки сбитого БпЛА повлекли возгорание неэксплуатируемого двухэтажного здания в Снигиревской общине Николаевской области. Огонь оперативно ликвидирован. Люди, к счастью, не пострадали.
Напомним, в ночь на 18 сентября Россия нанесла удар по Украине, выпустив ракеты и дроны. По данным Воздушных сил, российские войска выпустили 24 беспилотника Shahed-136/131 и 17 крылатых ракет.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 12:00 17 сентября | Кафиры "кошмарили" ракетами и дронами.
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