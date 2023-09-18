РФ атаковала юг несколькими волнами: куда попали российские дроны

В ночь на 18 сентября враг атаковал южные регионы несколькими волнами ударных дронов "Шахед". К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины на Одесчине.

Об этом сообщает присслужба Сил обороны юга.

Силами противовоздушной обороны сбиты 18 беспилотных летательных аппаратов "Shahed-136/131":

11 – над Одесщиной,

5 – над Николаевщиной,

2 – над Кировоградщиной.

"Снова под ударом было Подунавье. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины. Возник пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Обломки сбитого БпЛА повлекли возгорание неэксплуатируемого двухэтажного здания в Снигиревской общине Николаевской области. Огонь оперативно ликвидирован. Люди, к счастью, не пострадали.

Напомним, в ночь на 18 сентября Россия нанесла удар по Украине, выпустив ракеты и дроны. По данным Воздушных сил, российские войска выпустили 24 беспилотника Shahed-136/131 и 17 крылатых ракет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 12:00 17 сентября | Кафиры "кошмарили" ракетами и дронами.

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