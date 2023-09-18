В Минобороны подтвердили освобождение Клищиевки

С начала контрнаступления в районе Бахмута ВСУ освободили 51 кв. км.

Заместитель министра обороны Ганна Маляр подтвердила информацию, что военные ВСУ на прошлой неделе вернули под контроль Украины Андреевку и Клищиевку Донецкой области.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении — это наше направление наступления на востоке, в течение прошлой недели были освобождены два населенных пункта: Андреевка и Клещиевка", — отметила Маляр.

Заместитель министра обороны также рассказала, что Вооруженные силы Украины за время контрнаступления освободили уже 51 кв. км территории на Бахмутском направлении. А на южном фронте Силы обороны за прошлую неделю освободили 5,2 кв. км.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Новости 8:00 18 сентября | ВСУ освободили Клищиевку!"

Освобождение Клещиевки

17 сентября бойцы объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют", подразделений 80-й отдельной десантной штурмовой бригады и 5-й отдельной штурмовой бригады вернули украинский флаг над селом Клищиевка на Донетчине, расположенном к югу.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил освобождение Клищиевки и поблагодарил защитников.

Напомним, военные показали уникальные кадры боев во время освобождения Андреевки.

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