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Освобождение Андреевки: военные показали уникальные кадры боев

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Освобождение Андреевки: военные показали уникальные кадры боев

Военный 3-й отдельной штурмовой бригады во время освобождения Андреевки/Фото: скриншот

Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута Донецкой области.

Генеральный штаб ВСУ 15 сентября официально подтвердил освобождение украинскими военными Андреевки в Донецкой области. Впоследствии третья отдельная штурмовая бригада рассказала, что полностью разбила 72-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ.

Военные показали уникальные кадры освобождения Андреевки.

По их словам, противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя – в населенном пункте, кишащем россиянами. Военным ВСУ удалось совершить молниеносную операцию и оцепить российский гарнизон Андреевки, отрезав его от основных сил и уничтожив.

Напомним, по данным аналитиков ISW, после освобождения Андреевки ситуация для российских войск к югу от Бахмута ухудшается.

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Освобождение Андреевки: 3-я отдельная штурмовая бригада показала уникальные кадры

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Дата публикации
Просмотры
742
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