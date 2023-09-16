Освобождение Андреевки: военные показали уникальные кадры боев

Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута Донецкой области.
Генеральный штаб ВСУ 15 сентября официально подтвердил освобождение украинскими военными Андреевки в Донецкой области. Впоследствии третья отдельная штурмовая бригада рассказала, что полностью разбила 72-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ.
Военные показали уникальные кадры освобождения Андреевки.
По их словам, противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя – в населенном пункте, кишащем россиянами. Военным ВСУ удалось совершить молниеносную операцию и оцепить российский гарнизон Андреевки, отрезав его от основных сил и уничтожив.
Напомним, по данным аналитиков ISW, после освобождения Андреевки ситуация для российских войск к югу от Бахмута ухудшается.
Читайте также:
- "Небесная кара": спецназовцы СБУ показали мощные кадры атаки на врага FPV-дронами
- Молниеносное освобождение Андреевки: бойцы рассказали, как это было
- Руины и выжженная земля: как выглядит освобожденная Андреевка