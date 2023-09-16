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Звільнення Андріївки: військові показали унікальні кадри боїв

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Звільнення Андріївки: військові показали унікальні кадри боїв

Військовий 3-ї окремої штурмової бригади під час звільнення Андріївки / Фото: скриншот

Андріївка розташована за 10 кілометрів від Бахмута на Донеччині.

Генеральний штаб ЗСУ 15 вересня офіційно підтвердив звільнення українськими військовими Андріївки у Донецькій області. Згодом третя окрема штурмова бригада розповіла, що вщент розбила 72 окрему мотострілецьку бригаду РФ.

Військові показали унікальні кадри звільнення Андріївки.   

За їхніми словами, противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля боя – у населеному пункті, який кишить росіянами. Військовим ЗСУ вдалося здійснити блискавичну операцію та оточити російський гарнізон Андріївки, відрізавши його від основних сил та знищивши.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, після звільнення Андріївки ситуація для російських військ на південь від Бахмута погіршується.

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Дата публікації
Перегляди
617
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