Руїни і випалена земля: який вигляд має звільнена Андріївка

У селі нічого не вціліло.

Збройні сили України звільнили Андріївку Донецької області від окупантів.

Про це сьогодні, 15 вересня, офіційно повідомив Генштаб.

У Мережі з'явилося фото після деокупації. Світлиною, зокрема, поділився український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Це Андріївка, яку сьогодні взяли під контроль ЗСУ. Це руїни і випалена земля", - написав він.

На фото видно, что від села нічого не залишилося.

Звільнена Андріївка / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Андріївка розташована за 10 кілометрів від Бахмута. Андріївка входить до Іванівського старостинського округу, який охоплює села Іванівське, Андріївка, Кліщіївка, Берхівка та селище Хромове. На кінець листопада 2022 року у всіх п'яти населених пунктах перебувало близько 1200 людей.

Третя штурмова бригада повідомила деталі операції з деокупації Андріївки - читайте у новині.

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