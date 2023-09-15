Руїни і випалена земля: який вигляд має звільнена Андріївка

У селі нічого не вціліло.
Збройні сили України звільнили Андріївку Донецької області від окупантів.
Про це сьогодні, 15 вересня, офіційно повідомив Генштаб.
У Мережі з'явилося фото після деокупації. Світлиною, зокрема, поділився український журналіст Андрій Цаплієнко.
"Це Андріївка, яку сьогодні взяли під контроль ЗСУ. Це руїни і випалена земля", - написав він.
На фото видно, что від села нічого не залишилося.
Андріївка розташована за 10 кілометрів від Бахмута. Андріївка входить до Іванівського старостинського округу, який охоплює села Іванівське, Андріївка, Кліщіївка, Берхівка та селище Хромове. На кінець листопада 2022 року у всіх п'яти населених пунктах перебувало близько 1200 людей.
Третя штурмова бригада повідомила деталі операції з деокупації Андріївки - читайте у новині.
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