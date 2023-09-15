Блискавичне звільнення Андріївки: бійці розповіли, як це було

Сили оборони України завдяки штурмовим діям взяли під контроль Андріївку Донецької області. Офіційно звільнення населеного пункту від російських окупантів підтвердили 15 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України.

Третя окрема штурмова бригада підтвердила звільнення села Андріївка та заявила про вщент розбиту 72 окрему мотострілецьку бригаду РФ.

Бійці розповіли, що їм вдалося здійснити блискавичну операцію та оточити російський гарнізон Андріївки, відрізавши його від основних сил та знищивши.

За їхніми словами, за дві доби третя ОШБр ліквідувала:

начальника бригадної розвідки росіян

трьох комбатів

майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами та значною кількістю техніки

Точні цифри ліквідованих та поранених окупантів обіцяють озвучити пізніше. У бригаді наголосили: раніше в боях підрозділи російської 72-ї ОМСБр зазнавали великих втрат, але тепер після відновлення та перегрупування у них "тотальний провал".

"Взяття та утримання населеного пункту Андріївка — наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу", — зазначили військові.

Звільнення Андріївки Донецької області: що відомо

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Андріївка на Бахмутському напрямку перебуває під контролем українських бійців. Одразу після цього пресслужба третьої окремої штурмової бригади повідомила, що заява Маляр про звільнення населеного пункту не відповідає дійсності.

За повідомленням пресслужби, в районах Кліщіївки та Андріївки тривали серйозні та важкі бої. Крім цього, подібні заяви військові назвали шкідливими та тими, які несуть загрозу для життя особового складу та заважають виконанню бойових завдань.

Село Андріївка є одним з ключових населених пунктів південніше Бахмута для перерізання логістики росіян (сполучення з Горлівкою) та оточення міста.

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