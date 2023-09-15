ЗСУ взяли Андріївку Донецької області – Генштаб

Сили оборони України після багатомісячних боїв звільнили ключове село Андріївка південніше Бахмута.

Про це сьогодні, 15 вересня, повідомив Генштаб.

"Під час штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Також українські оборонці мали частковий успіх в районі Кліщіївки. Вони закріплюються на досягнутих рубежах.

Андріївка- під контролем ЗСУ

Важливість Андріївки

Село Андріївка є одним з ключових населених пунктів південніше Бахмута для перерізання логістики росіян (сполучення з Горлівкою) та оточення міста.

Важкі бої за село тривають багато місяців і ще в липні ЗСУ повідомляли про те, що є близькими до його звільнення.

25 липня речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий вказував, що можливе звільнення цього населеного пункту покращить тактичне положення українських сил і дозволить оточити чи витіснити росіян з Бахмута.

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