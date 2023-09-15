ВСУ взяли Андреевку Донецкой области – Генштаб

Силы обороны Украины после многомесячных боев освободили ключевое село Андреевка южнее Бахмута.

Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил Генштаб.

"В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Также украинские защитники имели частичный успех в районе Клещиевки. Они закрепляются на достигнутых рубежах.

Андреевка — под контролем ВСУ

Важность Андреевки

Село Андреевка является одним из ключевых населенных пунктов к югу от Бахмута для перерезания логистики россиян (сочетание с Горловкой) и окружения города.

Тяжелые бои за село продолжаются много месяцев и еще в июле ВСУ сообщали о том, что близки к его освобождению.

25 июля представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый указывал, что возможное освобождение этого населенного пункта улучшит тактическое положение украинских сил и позволит окружить или вытеснить россиян из Бахмута.

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