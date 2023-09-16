П'яна стриптизерка намагалася спокусити поліцейського під час арешту – відео

У США стриптизерка намагалася спокусити поліцейського, коли він заарештував її за підозрою у водінні у нетверезому стані.

Про це пише Daily Mail.

20-річна Грейс Спунамор врізалася своєю машиною в інше авто, перш ніж втекти на шаленій швидкості, але її помітив і зупинив поліцейський.

Але коли офіцер Домінік Демедал зупинив її на зупинці, дівчина спробувала фліртувати з ним. На запитання офіцера з Огайо, чи має вона щось при собі, вона сказала йому "обшукати її дуже швидко".

Грейс Спунамор / Фото: скриншот з відео

Пізніше, коли її попросили сісти до поліцейської машини, вона запропонувала йому відвідати клуб, у якому вона працює. Потім, коли її супроводжували до поліцейської дільниці, Грейс запитала: "Ви збираєтесь мене вдарити електрошокером?". Коли офіцер відповідає, що не буде, вона додала: "Зроби це. Мені це подобається... Мені це подобається, це збочено".

Грейс Спунамор / Фото: скриншот з відео

Офіцер сказав, що під час затримання жінка мала розгублений вигляд, невиразно вимовляла слова і в неї були налиті кров'ю очі. Але спочатку вона заперечувала, що була під впливом алкоголю. Однак пізніше вона зізналася, що випила "дві порції" текіли в будинку друга, перш ніж сісти за кермо.

Після допиту другим офіцером Дуганом Спунамор зізналася, що насправді вона випила три подвійні напої.

Повідомляється, що затримала також плюнула Дугану в обличчя. Вона навіть пригрозила побити його, але "лише якщо йому це сподобається", перш ніж обмочитися на задньому сидінні поліцейської машини і заявити, що "не могла з цим нічого вдіяти".

Стриптизерка була заарештована за підозрою у перевищенні швидкості, керуванні транспортним засобом у нетверезому стані, перешкоджанні службовим справам та нападі на офіцера.

Вона має з'явитися на попереднє слухання 18 вересня, а суд у її кримінальній справі розпочнеться 2 жовтня.

Нагадаємо, дружина порнозірки зізналася, як його робота впливає на їхнє сексуальне життя. Вона відверто поділилася про шлюб з актором фільмів для дорослих.

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