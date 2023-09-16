Пьяная стриптизерша пыталась соблазнить полицейского во время ареста - видео

В США стриптизерша пыталась соблазнить полицейского, когда он арестовал ее по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.

Об этом пишет Daily Mail.

20-летняя Грейс Спунамор врезалась своей машиной в другой автомобиль, прежде чем скрыться на бешеной скорости, но ее заметил и остановил полицейский.

Но когда офицер Доминик Демедал остановил ее на остановке, она попыталась флиртовать с ним. На вопрос офицера из Огайо, есть ли у нее что-то при себе, она сказала ему "обыскать ее очень быстро".

Грейс Спунамор / Фото: скриншот с видео

Позже, когда ее попросили сесть в полицейскую машину, она предложила ему посетить клуб, в котором она работает. Потом, когда ее сопровождали в полицейский участок, Грейс спросила: "Вы собираетесь меня ударить электрошокером?". Когда офицер отвечает, что не будет, она добавила: "Сделай это. Мне это нравится... Мне это нравится, это извращено".

Грейс Спунамор / Фото: скриншот с видео

Офицер сказал, что во время задержания женщина выглядела растерянно, невнятно произносила слова и у нее были налиты кровью глаза. Но сначала она возражала, что была под влиянием алкоголя. Однако позже она призналась, что выпила "две порции" текилы в доме друга, прежде чем сесть за руль.

После допроса вторым офицером Дуганом Спунамор призналась, что на самом деле она выпила три двойных напитка.

Сообщается, что задержанная плюнула Дугану в лицо. Она даже пригрозила избить его, но "только если ему это понравится", прежде чем обмочиться на заднем сиденье полицейской машины и заявить, что "не могла с этим ничего поделать".

Стриптизерша была арестована по подозрению в превышении скорости, управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии, препятствии служебным делам и нападении на офицера.

Она должна явиться на предварительное слушание 18 сентября, а суд по ее уголовному делу начнется 2 октября.

Напомним, жена порнозвезды призналась, как его работа влияет на их сексуальную жизнь. Она откровенно поделилась о браке с актером фильмов для взрослых.

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