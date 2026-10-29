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- Украина
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В Украине создали новый национальный шрифт Zakon
Целью нового шрифта является сформировать собственный визуальный язык государственных институтов и заменить шрифты российского происхождения в официальных документах.
В Украине сегодня, 29 октября, был презентован новый национальный шрифт Zakon, разработанный для оформления государственных документов.
Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук.
По словам спикера парламента, государственность проявляется не только в Конституции и законах, но и в ежедневных решениях, в том числе в том, как выглядят официальные документы.
«Новый шрифт призван создать узнаваемый стиль оформления украинских государственных актов», — отметил он.
Вопросы собственного национального шрифта поднимались еще в 2023 году. Тогда Министерство культуры инициировало создание банка украинских шрифтов для постепенной смены гарнитур российского происхождения.
В частности, в государственной документации и символике ранее использовались шрифты, связанные с русской типографической традицией, среди которых Ижица и Peterburg.
Ранее сообщалось, что в Украине могут ужесточить языковое законодательство: новые правила предусматривают больше контроля за использованием государственного языка и повышения штрафов за нарушение.