В Украине создали новый национальный шрифт Zakon

В Украине официально презентовали новый национальный шрифт / © Facebook Руслана Стефанчука

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В Украине сегодня, 29 октября, был презентован новый национальный шрифт Zakon, разработанный для оформления государственных документов.

Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук.

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По словам спикера парламента, государственность проявляется не только в Конституции и законах, но и в ежедневных решениях, в том числе в том, как выглядят официальные документы.

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«Новый шрифт призван создать узнаваемый стиль оформления украинских государственных актов», — отметил он.

Вопросы собственного национального шрифта поднимались еще в 2023 году. Тогда Министерство культуры инициировало создание банка украинских шрифтов для постепенной смены гарнитур российского происхождения.

В частности, в государственной документации и символике ранее использовались шрифты, связанные с русской типографической традицией, среди которых Ижица и Peterburg.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ужесточить языковое законодательство: новые правила предусматривают больше контроля за использованием государственного языка и повышения штрафов за нарушение.

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