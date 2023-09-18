У Міноборони підтвердили звільнення Кліщіївки

Від початку контрнаступу в районі Бахмута ЗСУ звільнили 51 кв. км.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила інформацію, що військові ЗСУ минулого тижня повернули під контроль України Андріївку та Кліщіївку на Донеччині.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку – це наш напрямок наступу на сході, протягом минулого тижня було звільнено два населених пункти: Андріївка і Кліщіївка", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони також розповіла, що Збройні сили Україні за час контрнаступу звільнили вже 51 кв. км території на Бахмутському напрямку. А на південному фронті Сили оборони за минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км.

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Звільнення Кліщіївки

17 вересня бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють", підрозділів 80-ї окремої десантної штурмової бригади та 5-ї окремої штурмової бригади повернули український прапор над селом Кліщіївка на Донеччині, що розташоване на південь від Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив звільнення Кліщіївки та подякував захисникам.

Нагадаємо, військові показали унікальні кадри боїв під час звільнення Андріївки.

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