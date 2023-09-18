Битва за Токмак: експерт спрогнозував дії росіян

Російське військо накопичує ресурси не лише для протидії контрнаступу.

ЗС РФ перемістили в район міста Токмак у Запорізькій області щонайменше чотири повітряно-десантні дивізії.

Про це у коментарі в ефірі "24 каналу" повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

З його слів, російське військо накопичує ресурси не лише для протидії контрнаступу, але і для власних майбутніх контратак. Ворог сподівається змінити ситуацію на цьому напрямі, "відсунувши" Сили оборони до села Роботине або навіть північніше.

"Чи вдасться це ворогу, маю сумніви, бо українська армія діє системно та послідовно", — сказав Селезньов.

Експерт зазначив, що українські захисники не лише займають рубежі та позиції, але й надійно там закріплюються. Надалі військо тримає контроль над ділянками та працює над стабілізацією ситуації.

"Але ж з усім тим ворог має чимало ресурсів, і він намагатиметься ці ресурси трансформувати в якісь там територіальні здобутки. В будь-якому разі ворог зосередив в межах так званої "СВО" (повномасштабного вторгнення до України, — ред.) 420 тисяч своїх вояків", — зазначив Селезньов.

Раніше британські розвідники повідомили, що росіяни готуються до українського наступу на Токмак Запорізької області та посилюють оборону навкола міста.

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