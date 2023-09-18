Битва за Токмак: эксперт спрогнозировал действия россиян

Российское войско накапливает ресурсы не только для противодействия контрнаступлению.

ВС РФ переместили в район города Токмак в Запорожской области не менее четырех воздушно-десантных дивизий.

Об этом в комментарии в эфире "24 канала" сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, российское войско накапливает ресурсы не только для противодействия контрнаступлению, но и для собственных будущих контратак. Враг надеется изменить ситуацию в этом направлении, "отодвинув" Силы обороны к селу Роботино или даже к северу.

"Удастся ли это врагу, сомневаюсь, потому что украинская армия действует системно и последовательно", — сказал Селезнев.

Эксперт отметил, что украинские защитники не только занимают рубежи и позиции, но и надежно закрепляются там. В дальнейшем войско держит контроль над участками и работает над стабилизацией ситуации.

"Но со всем тем враг имеет немало ресурсов, и он будет пытаться эти ресурсы трансформировать в какие-то территориальные достижения. В любом случае враг сосредоточил в пределах так называемой "СВО" (полномасштабного вторжения в Украину, — ред.) 420 тысяч своих воинов", — отметил Селезнев.

Ранее британские разведчики сообщили, что россияне готовятся к украинскому наступлению на Токмак Запорожской области и усиливают оборону вокруг города.

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