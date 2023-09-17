У НАТО зробили новий прогноз щодо війни в Україні

Генсек наголосив, якщо українці припинять боротьбу, то програють Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом. Тому потрібно готуватися до тривалої боротьби.

Про це він заявив в інтерв'ю для німецької медіагрупи Funke.

"Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні", - сказав він.

Генсек наголосив, якщо українці припинять боротьбу, то програють Росії.

Також читайте Росіяни вгатили по Одещині: Ігнат повідомив деталі про комбіновану атаку

"Але водночас ми маємо визнати: якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде... Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", - додав генсек НАТО.

За його словами, Україна колись таки приєднається до альянсу.

"Немає жодних сумнівів, що Україна врешті-решт буде в НАТО", - підкреслив Столтенберг.

НАТО про війну в Україні

У НАТО кажуть, що Росія стає дедалі залежнішою від "ненадійних гравців" через західні санкції та дипломатичний тиск.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана "не бачить ризику", що член Альянсу Румунія буде втягнута у війну після нещодавнього виявлення фрагментів безпілотників на її території поблизу кордону з Україною.

Тим часом НАТО готується до найбільших від часів холодної війни бойових навчань Steadfast Defender. Участь у них візьмуть понад 40 000 військовослужбовців. Вони заплановані на весну наступного року

Обраний новим головою Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне висловив підтримку Україні у її протистоянні з російськими агресорами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.