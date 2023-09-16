Росія стає дедалі залежнішою від "ненадійних гравців" — адмірал НАТО

Росія втрачає позиції, тож тепер змушена покладатися на ненадійних партнерів.

Росія стає дедалі залежнішою від "ненадійних гравців" через західні санкції та дипломатичний тиск.

Таку думку висловив адмірал НАТО Роб Бауер, повідомляє BILD.

"Росія змушена співпрацювати з ненадійними гравцями і стає дедалі залежнішою", - заявив Бауер у суботу на щорічній конференції Військового комітету НАТО в Осло.

Він не назвав конкретних гравців, про яких він згадав. Ймовірно, йшлося про диктатора КНДР Кім Чен Ина, з яким нещодавно проводив зустріч Володимир Путін.

Бауер додав, що російські збройні сили втрачають дедалі більше позицій, і вся Росія страждає від наслідків економічних санкцій і дипломатичної ізоляції.

Візит Кім Чен Ина до Росії

Лідер Північної Кореї 12 вересня прибув до РФ. Наступного дня Володимир Путін та Кім Чен Ин зустрілися на Далекому Сході на космодромі "Восточный", аби провести переговори.

Під час зустрічі кремлівським колего-диктатором Кім Чен Ин зробив заяву про війну Росії в Україні. Він наголосив, що "впевнений в успіху Росії" у війні. Армію окупантів він назвав "героїчною", яка "впевнено продемонструє безцінні чесноти честі" в так званій "СВО".

У суботу, 16 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Разом з міністром оборони країни-агресорки Росії Сергієм Шойгу він подивився на ядерні бомбардувальники, гіперзвукові ракети та військові кораблі РФ.

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