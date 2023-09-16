"Ліверпуль" оформив яскравий камбек і захопив лідерство в АПЛ (відео)

"Ліверпуль" в гостях обіграв "Вулвергемптон" у стартовому матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:3 .

На 7-й хвилині зустрічі господарів вивів уперед Хі Чхан Хван, що дозволило "вовкам" піти на перерву в ролі лідера.

Проте у другому таймі "мерсисайдці" здійснили камбек. На 55-й хвилині Коді Гакпо зрівняв рахунок після пасу Мохамеда Салаха.

А наприкінці поєдинку підопічні Юргена Клоппа вирвали перемогу. Спочатку на 85-й хвилині Ендрю Робертсон відзначився з передачі Салаха. А в компенсований час остаточний рахунок встановив Гарві Елліотт, хет-трик асистів оформив Салах.

Огляд матчу

Для "червоних" це четверта поспіль перемога в сезоні АПЛ. "Ліверпуль" з 13 очками вийшов на перше місце в турнірній таблиці. "Вулвергемптон" (3 бали) посідає 15-ту позицію.

У наступному турі команда Клоппа 24 вересня прийме "Вест Гем", а "вовки" днем раніше на виїзді зустрінуться з "Лутоном".

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